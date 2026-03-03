Россияне начали реалистично маскировать антенны для РЭБ: в чем опасность (фото)

Враг маскирует антенны РЭБ и связи под искусственные деревья.

Россияне начали использовать новые методы маскировки критического оборудования. Чтобы скрыть антенны, необходимые для хорошей связи, от украинской аэроразведки, враг начал «монтировать» их в искусственные объекты. Они похожи на стволы деревьев и пеньки.

Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей «Флэш».

В чем состоит сложность обнаружения

Во время войны одна из главных задач — найти и уничтожить враждебную радиоэлектронную борьбу (РЭБ), так называемую «глушилку», подслушивающие устройства (РЭР) и пульты, которыми управляют дронами. У всей этой техники есть одна общая деталь — антенны.

Именно за этими антеннами украинские операторы дронов и охотятся. Ведь антенна — это главная «мишень». Если его найти, можно вывести из строя целую систему связи или узнать, где скрывается вражеский пилот. Поскольку железные конструкции очень сильно выделяются на фоне деревьев и трав, врагу становится все труднее их прятать в природе. Именно поэтому они придумывают уловки, вроде искусственных пней, чтобы замаскировать металл под обычное дерево.

Однако новая находка показывает, что враг пытается визуально «растворить» эти средства в окружающей среде. На обнародованных кадрах виден процесс создания ложных объектов.

Основание может состоять из пластиковой или металлической сетки, формирующей каркас.

Внутри каркаса вставят антенну и сопутствующие кабели.

Снаружи эту форму заливают обычной монтажной пеной, которой придают фактуры коры дерева, а затем окрашивают в естественный цвет.

Почему это опасно для гражданских и военных

Такие «деревья» практически невозможно отличить от настоящих с высоты полета разведывательного дрона. Это позволяет противнику:

Скрыто развертывать системы РЭБ, которые «глушат» наши беспилотники. Обеспечивать стабильную связь своим подразделениям без риска быстрого выявления позиции. Обустраивать пункты управления БПЛА в лесополосах, оставаясь незамеченными для артиллерии.

Напомним, российские войска начали применять на фронте маскировочные сетки, обладающие чрезвычайно высокой степенью реалистичности.

Ранее мы писали, что главной целью остается Донетчина, в то время как другие направления могут использоваться для отвлечения украинских сил.

Несмотря на концентрацию значительных сил, зимняя наступательная кампания не дала российской армии ожидаемые результаты.