Россияне начали строить тоннели из сеток под Покровском — что именно готовят (фото)

Один из тоннелей возле Карловки Фото: Милитарный

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Враг пытается усилить логистику и строит тоннели из сеток против дронов под Покровском, в частности вблизи села Карловка Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении " Милитарного " со ссылкой на видео пользователя TikTik

На кадрах водитель съезжает с главной дороги. Это связано с тем, что 12 апреля 2024 года в результате российских обстрелов была разрушена дамба Карловского водохранилища, что повлекло за собой неконтролируемый сброс воды в реку Волчу и подтопление территорий.

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Российский тоннель из сеток против дронов возле Карловки. Апрель 2025. Украина. Фото: скрин видео @kayla_tsk

На трассе Е50, соединяющей Донецк с Покровском, враг возводит тоннели, обеспечивающие им сравнительно безопасную логистику в направлении оккупированных Селидового и Новогродовки — городов, откуда ведутся наступательные действия на покровском участке фронта.

Впоследствии россияне на Купянском направлении начали накрывать маршруты передвижения техники по рыболовным сеткам, создавая таким образом безопасные коридоры. Отмечалось, что такие сетки оказываются более эффективными, чем сетка рабица.

Сетка-рабица почти гарантирует детонацию FPV-дронов, тогда как в рыбацкой сетке дроны могут запутываться, не взрываясь сразу.

Конструкция относительно не дорогая, однако ее установка требует затрат человека на установку, и возможно вкапывание столбов. А потом еще на натяжку сетки, и все это нужно сделать в зоне поражения вражескими дронами. Кроме того, столь большие инженерные конструкции нуждаются в постоянном уходе и ремонте.

Напомним, россияне наступают на Покровск Донецкой области. В ВСУ рассказали о ситуации на линии фронта. ▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НЕСГОРЕМЫЕ ДОМЫ, ПОСЕЧЕННЫЕ «НА ДРУШЛЯК». Жители киевского СВЯТОШИНА ПОКАЗАЛИ последствия АТАКИ

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