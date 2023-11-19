Россияне начали Третью штурмовую волну: эксперт о ситуации в Авдеевке

Российские оккупационные войска продолжают наступление на Авдеевку. Там оккупанты начали третью штурмовую волну.

Мнение об этом высказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, о новой волне свидетельствуют черноземы Донбасса, поглощающие технику РФ, как жидкий бетон.

"Третья, она началась, уже неделя как минимум идет. Это уже понятно, вопрос в привлечении техники", — отметил он.

Тем временем у окупантов начались проблемы с подтягиванием резервов через сезон дождей.

Также читайте Не освобождение территорий: украинский штурмовик назвал главную задачу в войне

"Это Донбасс, там более полуметра чернозема в мокром состоянии – это практически жидкий бетон, который не пропустит технику ни в каком виде", – уточнил эксперт.

Следовательно, оккупанты выбрали для себя новую тактику — "так называемых штурмов".

"Когда техника с большой дальности, или с дорог с твердым покрытием прикрывает пехоту. Однако чаще вместо машин на колесах в бой идет артиллерия. Она прикрывает пехоту, которая выполняет определенные наступательные действия", — отметил эксперт.

Ситуация под Авдеевкой: что известно

На днях российским войскам впервые удалось проникнуть на танке в промышленную зону украинского города Авдеевка. Именно на танки-камикадзе возлагается президент РФ Владимир Путин.

Эксперты прогнозируют, что захват Авдеевского коксохимического комбината поставит кафиров в затруднительное положение, поскольку территория этого предприятия является огромной "бомбой".

В Сети опубликовано видео тотального уничтожения российской пехоты на Авдеевском направлении от 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".