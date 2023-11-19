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Россияне начали Третью штурмовую волну: эксперт о ситуации в Авдеевке

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Россияне начали Третью штурмовую волну: эксперт о ситуации в Авдеевке

Авдеевка. / Фото: Associated Press

Продолжаются ожесточенные бои за Авдеевку.

Российские оккупационные войска продолжают наступление на Авдеевку. Там оккупанты начали третью штурмовую волну.

Мнение об этом высказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, о новой волне свидетельствуют черноземы Донбасса, поглощающие технику РФ, как жидкий бетон.

"Третья, она началась, уже неделя как минимум идет. Это уже понятно, вопрос в привлечении техники", — отметил он.

Тем временем у окупантов начались проблемы с подтягиванием резервов через сезон дождей.

"Это Донбасс, там более полуметра чернозема в мокром состоянии – это практически жидкий бетон, который не пропустит технику ни в каком виде", – уточнил эксперт.

Следовательно, оккупанты выбрали для себя новую тактику — "так называемых штурмов".

"Когда техника с большой дальности, или с дорог с твердым покрытием прикрывает пехоту. Однако чаще вместо машин на колесах в бой идет артиллерия. Она прикрывает пехоту, которая выполняет определенные наступательные действия", — отметил эксперт.

Ситуация под Авдеевкой: что известно

На днях российским войскам впервые удалось проникнуть на танке в промышленную зону украинского города Авдеевка. Именно на танки-камикадзе возлагается президент РФ Владимир Путин.

Эксперты прогнозируют, что захват Авдеевского коксохимического комбината поставит кафиров в затруднительное положение, поскольку территория этого предприятия является огромной "бомбой".

В Сети опубликовано видео тотального уничтожения российской пехоты на Авдеевском направлении от 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

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Дата публикации
Просмотры
219
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