Россияне начали выставлять манекены вместо военных: чего боятся оккупанты

Армия РФ (иллюстративное фото) / © Associated Press

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На временно оккупированных территориях Украины российские войска начали массово устанавливать вдоль трасс макеты мобильных огневых групп. Также оккупанты обустраивают укрытия, в которых вместо настоящих военных размещают манекены.

Об этом сообщает аналитический канал Exilenova+.

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Макет мобильной огневой группы.

По информации канала, российские военные расставляют на дорогах макеты мобильных огневых групп, которые должны имитировать реальные позиции оккупантов.

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Предполагается, что такие ложные цели предназначены для обмана беспилотников с искусственным интеллектом, способных самостоятельно распознавать объекты и автоматически атаковать их.

По сообщениям источников Exilenova+, подобную тактику россияне применяют и на постах вдоль трасс.

В частности, по обе стороны дорог обустраивают небольшие укрытия, а иногда даже блиндажи. Внутри размещают манекены, имитирующие российских военнослужащих.

Дроны с искусственным интеллектом: последние новости

Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что средняя продолжительность жизни российского новобранца по прибытии на поле боя в Украине оценивается в 20-30 минут. Как сообщает Bloomberg, одной из главных причин таких потерь он назвал украинские ударные беспилотники с искусственным интеллектом.

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По словам главы ЦРУ, эти дроны стали относительно дешевыми, но высокоточными средствами поражения, позволяющими Украине сдерживать российские войска, несмотря на их численное преимущество.

По данным Генерального штаба ВСУ, с 1 по 7 ноября российская армия потеряла 16 130 военных убитыми и ранеными. Это рекордный недельный показатель с начала полномасштабного вторжения. В среднем Силы обороны Украины обезвредили более 2300 оккупантов ежесуточно, или около сотни в час.

«Фактически ежедневно Силы обороны Украины обезвреживают личный состав, из которого можно сформировать среднестатистический российский мотострелковый полк», — отметили в Генштабе.

Война в Украине — последние новости

Напомним, украинские военные продолжают сдерживать российское наступление. В последние дни Силы обороны отразили вражеские атаки и не дали оккупантам продвинуться на нескольких направлениях.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте остается сложной, но находится под контролем сил обороны. Несмотря на численное преимущество противника и активное использование им беспилотников на отдельных направлениях, украинские военные сдерживают наступление благодаря технологическим решениям.

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