Россияне начали запускать по Украине "ядовитые беспилотники": правда ли это и чем они опасны

Россияне могут использовать химический яд на своих беспилотниках, запускаемых по Украине.

В сети появилась информация об использовании россиянами дронов с химическим веществом, которое наносит ожоги. В Днепропетровской ОВО прокомментировали информацию.

Об этом, в частности, рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

"Прошу – без паники! В нашей области ни одного такого случая не было. Это официально подтверждает областной департамент здравоохранения", — отметил Лысак.

В то же время Лысак он напомнил о правилах безопасности. Жителей Днепропетровской области призвали не касаться подозрительных предметов и немедленно обращаться в экстренные службы.

Отметим, что на днях оперативно-тактическая группировка "Харьков" в соцсетях сообщила, что российские оккупанты начали обрабатывать дроны неизвестным веществом, которое при тактильном контакте вызывает химические ожоги. Военные призвали не прикасаться к трофейным беспилотникам без средств защиты.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) говорят, что российские войска все чаще используют химическое оружие в войне. В августе враг 447 раз применил боеприпасы, оснащенные опасными химическими веществами.

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