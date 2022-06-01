Россияне начинают учения стратегических ядерных сил: советник главы МВД объяснил, что это значит

В учениях будут задействованы стратегические комплексы "Ярс". Эти комплексы могут попадать в цели до 11 тысяч километров.

Россияне начинают учения стратегических ядерных сил.

Об этом написал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в Facebook.

"В учениях будут задействованы стратегические комплексы "Ярс". Эти комплексы могут попадать в цели до 11 тыс. км", – отметил он.

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Комментируя решение о проведении стратегических учений и что это значит, Денисенко написал: "Никакого ядерного удара, ни тактического, ни стратегического, Путин не готовит. Это блеф. Один из крупнейших комплексов Путина — комплекс Карибского кризиса. Ему очень хочется повторить его, но на этот раз выиграть. И все его действия нужно рассматривать именно с этой точки зрения. Он верит, что Байден слаб и Байден поддастся его блефу".

По словам советника главы МВД, вчерашнюю статью президента США Джо Байдена об Украине Путин рассматривает не как объяснение американцам, а как слабость противника, на которого нужно еще немного нажать и он сдастся.

"На самом деле, мы все должны помнить слова Хиллари Клинтон о Путине: "Крутой парень с тонкой кожей". Единственное, что он понимает – это язык силы. И если выдержать его блеф – он потечет. В прямом и переносном смысле этого слова. Нас ждут недели, полные увлекательных историй о ядерном апокалипсисе. Если не испугаться этого безумного бреда, смерть Путина придет через месяц-два. Если испугаться — нам, Украине, будет невероятно тяжело", — резюмировал Денисенко.

Напомним, президент США Джо Байден рассказал, как в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее борьбе против России.

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