Россияне начинают возвращаться на свои позиции, которые были затоплены после уничтожения Каховской ГЭС

Оккупанты постепенно возвращаются на свои позиции в Херсонской области, которые они оставили после наводнения, вызванного подрывом Каховской ГЭС.

После того как россияне взорвали Каховскую ГЭС и сами были вынуждены отступить, они снова возвращаются на свои позиции на временно захваченной Херсонщине.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк во время брифинга 21 июня.

"Если после подъема воды они (оккупанты – ред.) вынуждены были отступить на определенное расстояние до 15 км на некоторых участках и уменьшить интенсивность огня, то постепенно они возвращаются к тем же показателям", — заявила она.

Гуменюк говорит, что теперь россияне даже пытаются снова начать масштабные обстрелы.

"Уже за минувшие сутки мы зафиксировали 75 обстрелов. Это возвращение к той отметке, которая была до создания ими (оккупантами - ред.) техногенной катастрофы", — отметила Гуменюк.

Какая ситуация на юге после затоплений

Херсонская область приходит в себя после теракта на Каховской ГЭС. На данный момент вода продолжает спадать, спасатели очищают улицы Херсона и помогают жителям близлежащих сел с питьевой водой. Местные, пережившие российскую оккупацию, постоянные обстрелы, а затем еще и большой потоп возвращаются домой, чтобы спасти уцелевшие вещи.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в регионе.

Читайте также: