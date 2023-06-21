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Россияне начинают возвращаться на свои позиции, которые были затоплены после уничтожения Каховской ГЭС

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Россияне начинают возвращаться на свои позиции, которые были затоплены после уничтожения Каховской ГЭС

оккупанты начинают возвращаться на свои позиции, которые были затоплены после уничтожения Каховской ГЭС

Оккупанты постепенно возвращаются на свои позиции в Херсонской области, которые они оставили после наводнения, вызванного подрывом Каховской ГЭС.

После того как россияне взорвали Каховскую ГЭС и сами были вынуждены отступить, они снова возвращаются на свои позиции на временно захваченной Херсонщине.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк во время брифинга 21 июня.

"Если после подъема воды они (оккупанты – ред.) вынуждены были отступить на определенное расстояние до 15 км на некоторых участках и уменьшить интенсивность огня, то постепенно они возвращаются к тем же показателям", — заявила она.

Гуменюк говорит, что теперь россияне даже пытаются снова начать масштабные обстрелы.

"Уже за минувшие сутки мы зафиксировали 75 обстрелов. Это возвращение к той отметке, которая была до создания ими (оккупантами - ред.) техногенной катастрофы", — отметила Гуменюк.

Какая ситуация на юге после затоплений

Херсонская область приходит в себя после теракта на Каховской ГЭС. На данный момент вода продолжает спадать, спасатели очищают улицы Херсона и помогают жителям близлежащих сел с питьевой водой. Местные, пережившие российскую оккупацию, постоянные обстрелы, а затем еще и большой потоп возвращаются домой, чтобы спасти уцелевшие вещи.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в регионе.

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Дата публикации
Просмотры
1095
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