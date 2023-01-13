Россияне накануне Щедрого вечера ударили по домам Харьковской области: есть жертвы

Одна из раненых сейчас в медучреждении.

Российские войска 13 января обстреляли из артиллерии пгт Двухлетнюю в Харьковской области. В результате атаки войск РФ погибли и пострадали люди.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он говорит, что оккупанты, традиционно, атаковали частные дома гражданских людей. По предварительной информации, в результате обстрела РФ погибли две женщины 59 и 64 лет.

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Кроме того, еще одна 63-летняя женщина получила ранения. Она госпитализирована.

Напомним, российская армия регулярно обстреливает приграничные населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области. Так, 12 января кафиры ранили двух мужчин и разрушили многие дома.

До этого ночью российские войска обстреляли Харьков, предварительно из РСЗО "Смерч". В Киевском районе было зафиксировано попадание в состав пиротехники. Возник масштабный пожар, ночью наблюдалась детонация пиротехнических изделий. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщалось, также российские войска 13 января ударили по базе в Херсоне, где припаркованы коммунальные автобусы. В результате атаки повреждены 16 автобусов, один из охранников получил ранения.

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