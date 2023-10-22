Россияне накапливают ракетный арсенал: в ГУР ответили, будут ли ответные удары.

Этой зимой мы можем наблюдать определенную паузу фактически с массовыми ракетными обстрелами.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Егору Чечеринди на Эспрессо.

По его словам, враг накапливает ракетный арсенал, поэтому возможны террористические ракетные удары российских нацистов по энергетической инфраструктуре в период холодов.

"Это не секретная информация – это значит, что Украина также готовится, и самостоятельно, и с помощью наших партнеров. Эти вопросы прорабатываются и обсуждаются", — отметил он.

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В ГУР говорят, что оккупанты не изменили тактику по всей линии фронта, ни собственно свои какие-либо цели и приоритеты.

"Мы имеем дело с врагом, который регулярно атакует гражданскую инфраструктуру и, собственно, несмотря на какие-то сказки и бред о демилитаризации и так далее, атаки россиян происходят, прежде всего, по гражданской инфраструктуре и потере прежде всего среди гражданского населения", — заявил он.

Андрей Юсов подчеркнул, что если такие удары повторятся, то обязательно будет возмездие.

В то же время в Минэнерго заверили, что украинская энергосистема полностью готова к прохождению нового зимнего сезона. Единственная угроза ныне – это вероятные российские обстрелы.

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