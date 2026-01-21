Россияне накапливают резервы для наступления на одном из направлений: на что нацелился враг

Российские военные / © Associated Press

На Славянском направлении российские войска концентрируют значительные резервы для захвата населенного пункта Дроновка. Ключевой целью врага является захват прибрежных территорий реки Северский Донец и стратегических высот.

Об этом сообщила 81-я отдельная аэромобильная бригада ДШВ.

Наступление на Дроновку

Российская армия продолжает стягивать резервы в районе Северска и Серебрянского леса, готовясь к дальнейшим наступательным действиям с целью захвата Дроновки.

Противодействуя наступательному потенциалу противника, за прошедшие сутки подразделения беспилотных боевых систем 81-й бригады 7-го корпуса штурмовых войск ДШВ нанесли результативные удары в районе Серебрянского леса. В результате поражения было уничтожено девять артиллерийских средств врага, в частности восемь буксируемых пушек Д-30 и одну самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация».

Цели РФ на Славянском направлении

Основной задачей оккупантов на этом направлении остается установление контроля над прибрежной зоной реки Северский Донец и захват господствующих высот. В случае реализации этих планов враг получит тактическое преимущество для применения огневых средств.

Кроме этого, российские подразделения не прекращают попыток проникновения в межпозиционное пространство украинских сил. Для инфильтрации враг использует малые пехотные группы численностью до двух человек, которые действуют преимущественно ночью, маскируясь с помощью антитепловизионных пончо и пользуясь сложными погодными условиями.

Несмотря на тяжелый рельеф местности и неблагоприятную погоду, подразделения 81-й бригады продолжают удерживать позиции и эффективно сдерживать наступательные действия захватчиков в определенной зоне ответственности.

К слову, в то же время российские оккупанты пытаются создать на Сумщине и Харьковщине буферную зону шириной не менее 5 км, пытаясь отодвинуть границу вглубь Украины. Враг постоянно ищет слабые места в обороне, атакуя приграничные поселки. На Сумщине россияне смогли зайти в село Грабовское на глубину до 1 км, а на Харьковщине пытаются прорваться в районе Сотницкого Казачка.