Россияне накапливают резервы для наступления на одном из направлений: на что нацелился враг
Несмотря на попытки оккупантов инфильтрироваться в украинский тыл малыми группами, ВСУ держат оборону.
На Славянском направлении российские войска концентрируют значительные резервы для захвата населенного пункта Дроновка. Ключевой целью врага является захват прибрежных территорий реки Северский Донец и стратегических высот.
Об этом сообщила 81-я отдельная аэромобильная бригада ДШВ.
Наступление на Дроновку
Российская армия продолжает стягивать резервы в районе Северска и Серебрянского леса, готовясь к дальнейшим наступательным действиям с целью захвата Дроновки.
Противодействуя наступательному потенциалу противника, за прошедшие сутки подразделения беспилотных боевых систем 81-й бригады 7-го корпуса штурмовых войск ДШВ нанесли результативные удары в районе Серебрянского леса. В результате поражения было уничтожено девять артиллерийских средств врага, в частности восемь буксируемых пушек Д-30 и одну самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация».
Цели РФ на Славянском направлении
Основной задачей оккупантов на этом направлении остается установление контроля над прибрежной зоной реки Северский Донец и захват господствующих высот. В случае реализации этих планов враг получит тактическое преимущество для применения огневых средств.
Кроме этого, российские подразделения не прекращают попыток проникновения в межпозиционное пространство украинских сил. Для инфильтрации враг использует малые пехотные группы численностью до двух человек, которые действуют преимущественно ночью, маскируясь с помощью антитепловизионных пончо и пользуясь сложными погодными условиями.
Несмотря на тяжелый рельеф местности и неблагоприятную погоду, подразделения 81-й бригады продолжают удерживать позиции и эффективно сдерживать наступательные действия захватчиков в определенной зоне ответственности.
К слову, в то же время российские оккупанты пытаются создать на Сумщине и Харьковщине буферную зону шириной не менее 5 км, пытаясь отодвинуть границу вглубь Украины. Враг постоянно ищет слабые места в обороне, атакуя приграничные поселки. На Сумщине россияне смогли зайти в село Грабовское на глубину до 1 км, а на Харьковщине пытаются прорваться в районе Сотницкого Казачка.