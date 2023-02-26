Россияне накапливают силы: эксперт указал направление, которое попытаются повторно атаковать россияне

В Курской и Брянской областях РФ находится до 6 тысяч "мобиков".

Украина готовится к освобождению всех оккупированных территорий от россиян. Впрочем, и войска страны-агрессора по некоторым направлениям стягивают силы, чтобы пойти в повторное наступление.

Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев 24 Канал.

Эксперт отметил, что идет подготовка украинских сил к контрнаступлению. Он уточнил, что речь идет о бригадах, укомплектованных оружием и техникой от стран Запада.

"Это хорошая новость, ведь мощный бронекулак, который будет действовать достаточно эффективно, должен освободить хотя бы определенную часть территории нашей страны", — сказал Селезнев.

В то же время Россия продолжает накапливать ресурсы для своего удара. Эксперт констатирует, что россияне усиливают свои группировки, чтобы попытаться повторно атаковать Угледар.

Селезнев сомневается, что России удастся в ближайшие несколько недель атаковать Сумскую или Харьковскую области, поскольку там нет необходимого количества оккупантов и украинская разведка не фиксирует движений на территории враждебной страны.

"Сейчас на территории Курской и Брянской областей суммарно находится российских мобилизованных около 6 тысяч. На территории Белгородской области ударная группировка создана достаточно относительно, она хилая и состоит из 8 тысяч российских мобиков", — военный эксперт.

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко подчеркнул, что ВСУ проводят контрнаступательную операцию на левобережной Херсонщине, Запорожье, Луганщине и Донецкой области, однако пока это не активная фаза этой операции. Когда же наступит активная фаза контрнаступления – знают только в Генштабе ВСУ.

В свою очередь, Данилов объяснил, от кого зависит решение о начале контрнаступления ВСУ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.