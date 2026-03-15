Россияне накапливают силы и готовятся к наступлению: какое направление под угрозой

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил подразделения, ведущие боевые действия на Запорожском направлении — в районах Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Зеленого и Варваровки.

Об этом говорится в его Телеграме.

По его данным, в этом направлении российская армия сосредотачивает значительное количество сил и средств, рассматривая его основным.

В то же время интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше, чем на других участках фронта.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Варваровки, Зеленого, Волшебного, Гуляйпольского и Мирного.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планировала начать полноценное наступление, но эти планы, очевидно, провалились.

Также сообщалось, что российские войска готовят личный состав и бронетехнику к вероятному наступлению на Славянском направлении в Донецкой области. По данным аналитиков, ВСУ имеют успехи и продвижение в Донецкой области.