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Россияне накапливают технику вблизи Верхнеторецкого: чем это чревато

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Россияне накапливают технику вблизи Верхнеторецкого: чем это чревато

Фото: Associated Press

Речь может идти о подготовке к удару.

Российские оккупационные войска собирают технику в районе Верхнеторецкого на Донетчине. Вероятно, готовят удар.

Об этом сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

По данным разведки, в районе Верхнеторецкого наблюдается накопление техники", – сказал Дмитрашковский.

Представитель ВСУ не исключает возможность того, что россияне в ближайшее время попытаются с того направления совершить "некие более мощные боевые движения".

Напомним, американские аналитики в своем отчете отмечали, что в районе Бахмута темпы российского штурма снижаются по сравнению с двухнедельной давностью. В частности, за прошедшие сутки, 1 апреля, произошло 25 боевых столкновений. Погодные условия могли замедлить продвижение россиян в городе, отмечают они.

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Дата публикации
Просмотры
1063
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