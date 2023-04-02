Россияне накапливают технику вблизи Верхнеторецкого: чем это чревато

Речь может идти о подготовке к удару.

Российские оккупационные войска собирают технику в районе Верхнеторецкого на Донетчине. Вероятно, готовят удар.

Об этом сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

По данным разведки, в районе Верхнеторецкого наблюдается накопление техники", – сказал Дмитрашковский.

Представитель ВСУ не исключает возможность того, что россияне в ближайшее время попытаются с того направления совершить "некие более мощные боевые движения".

Напомним, американские аналитики в своем отчете отмечали, что в районе Бахмута темпы российского штурма снижаются по сравнению с двухнедельной давностью. В частности, за прошедшие сутки, 1 апреля, произошло 25 боевых столкновений. Погодные условия могли замедлить продвижение россиян в городе, отмечают они.

Читайте также:

"Для него это будет победа": Зеленский объяснил значение Бахмута для Путина