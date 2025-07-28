Россияне накапливают войска для прорыва на фронте: детали от бойца ВСУ

Наступление российских войск в Украине

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Российская армия накапливает войска и ищет слабые места для прорыва на фронте в течение тех 50 дней, которые президент США Дональд Трамп выдвинул Москве как ультиматум для достижения мирного соглашения с Украиной.

Об этом командир подразделения TERRA в составе третьего армейского корпуса Николай Волохов, который защищает Украину на Харьковщине, сообщил в эфире телеканала «Киев24».

По словам бойца, российские оккупанты ежедневно устраивают штурмы малыми группами, ища слабое место в украинской обороне.

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«Штурмы происходят фактически каждый день. Рекордом было более 20 штурмовых действий на одном участке. Здесь, конечно, есть и логика определенная, потому что мы сейчас держим около 60 км, и это один из самых больших участков, который удерживает одно подразделение», — сказал Волохов.

«Маленькие штурмовые группы постоянно давят, ищут слабое место. И у нас есть такая информация, есть такие разведданные, что они хотят накопить определенные силы, пытаются найти во фронте слабые места, куда можно прорваться. И за эти 50 дней, о которых сейчас говорят наши союзники, они будут пытаться максимально реализовать свой потенциал», — рассказал командир подразделения TERRA.

Он отметил, что в свою очередь Силы обороны Украины пытаются сделать все для того, чтобы таких слабых участков не было, и не дают врагу возможности двигаться вперед.

Какая ситуация на фронте сейчас?

Накануне военный обозреватель Денис Попович сообщил, что российские захватчики формируют полуокружение Покровска в Донецкой области. Есть угроза, что враг возьмет под огневой контроль логистический путь к городу.

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По информации аналитиков проекта DeepState, российская армия подбирается вплотную к Купянску на Харьковщине. Враг стремится растянуть боевые порядки украинских защитников, вклиниться и блокировать город с западной стороны.

В то же время Силы обороны Украины освободили Кондратовку на Сумщине. Российская армия отступила оттуда с большими потерями, о чем враг «ноет» в соцсетях.

Заметим, по данным Reuters, РФ этим летом готовит большое наступление против Украины при поддержке бойцов из КНДР. Северная Корея планирует в августе отправить в страну-агрессор до 6 000 военных.