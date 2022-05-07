Россияне накрыли "Градом" Приволье: погибли двое детей, еще двое и одна женщина были ранены

Россияне накрыли "Градом" Приволье: погибли двое детей, еще двое и одна женщина были ранены

На месте обстрела работают полицейские, жертв может быть еще больше.

Российские оккупанты накрыли из "Градов" город Приволье в Луганской области. В результате обстрелов погибли двое детей. Женщина и еще два ребенка были тяжело ранены.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

"После обеда орки из "градов" обстреляли жилой сектор Приволья. Снаряды прилетели в дома", — говорится в сообщении.

После обстрела группа быстрого реагирования "Луганск-1" отправилась по городу в поисках возможных жертв. На одной из улиц во дворе обнаружили два трупа несовершеннолетних. Мальчиков 11 и 14 лет обнаружили без признаков жизни.

Еще две девочки, 12 и 8 лет, и женщина 69 лет получили ранения. На месте еще работают полицейские, жертв может быть больше.

Напомним, что в Украине увеличилось количество детей, которые получили ранения в результате действий российских оккупантов.

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