Российские военные открыли огонь по "своим", которые пытались сдаться в плен.

Россияне открыли огонь по собственным солдатам, пытавшимся сдаться в плен Украине.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на кадры из Донбасса.

В частности, речь идет об инциденте, который произошел вблизи украинского города Константиновка. На видео, снятом в конце сентября, был зафиксирован очередной российский "камикадзе-штурм", во время которого украинская сторона уничтожила три бронемашины, а большинство из примерно 20 сопровождавших бронетехнику россиян погибли.

После этого семь россиян, которым удалось выжить, решили связаться с украинской армией и сдаться, используя для этого украинский дрон. Это решение, вероятно, было воспринято российскими военными как дезертирство.

Российская армия открыла огонь по своим солдатам. Снаряды один за другим разрывались вокруг семи человек, пытавшихся пешком добраться до украинских позиций. Первые три снаряда не затронули группу, но четвертый взорвался в нескольких метрах от бегущих.

По меньшей мере, двое российских военных погибли. О судьбе еще четырех ничего не известно. Один военный уцелел и продолжил движение в сторону украинских позиций.

"Для Путина и его режима человеческие жизни ничего не означают, будь то русские, украинцы или кто-то другой", — пишет военный обозреватель издания Юлиан Репке.

Россияне "накрыли" своих солдат, когда те пытались сдаться в плен Украине / Фото: The Bild

Россияне "накрыли" своих солдат, когда те пытались сдаться в плен Украине / Фото: The Bild

Россияне "накрыли" своих солдат, когда те пытались сдаться в плен Украине / Фото: The Bild

Напомним, спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев ранее рассказал, что российское командование пытается сохранить военную технику и вооружение, поэтому использует живую силу для выявления огневых позиции Сил обороны Украины.

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