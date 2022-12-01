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Россияне накрыли тяжелой артиллерией Днепропетровщину: есть "прилет" в жилую многоэтажку

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1822
Время на прочтение
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Россияне накрыли тяжелой артиллерией Днепропетровщину: есть "прилет" в жилую многоэтажку

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Российские оккупанты днем 1 декабря в очередной раз обстреляли из тяжелой артиллерии Днепропетровщину.

Военные преступники РФ днем 1 декабря атаковали тяжелой артиллерией Никополь в Днепропетровской области.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"В обед оккупанты снова обстреляли Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по самому Никополю. Загорелась квартира в многоэтажке. Пострадал ее хозяин – 56-летний мужчина. В городе изуродовано несколько многоэтажек и линии электропередач. Детали атаки уточняются", — подчеркнул Валентин Резниченко.

Напомним, что в ночь на 30 ноября на Днепропетровщине трижды объявляли воздушную тревогу. Российская армия ударила из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району.

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Дата публикации
Просмотры
1822
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