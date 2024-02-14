Россияне намеренно преувеличивают потери ВСУ при ударе вблизи Селидово – ISW

Украинский центр противодействия дезинформации еще в декабре 2023 года предупреждал, что россияне планируют продвигать информационные операции.

Российские источники намеренно преувеличивают потери украинских войск при ударе оккупантов вблизи Селидово в Донецкой области 13 февраля.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Другие российские источники утверждали, что удар возле Селидово нанес гораздо меньше потерь. Эти источники также опубликовали кадры якобы удара со стороны оккупантов по селу Цукурино (южнее Селидово), что не соответствует такому большому количеству потерь ВСУ, о котором утверждали другие российские источники.

В Институте напомнили, что 13 февраля украинские военные сообщили, что российские источники начали целенаправленно распространять дезинформацию о потерях Украины после удара вблизи Селидово. Сообщалось, что захватчики в тот день нанесли удар с РСЗО по Цукуриному. В результате была повреждена гражданская инфраструктура. Однако удар не нанес никаких военных потерь.

Кремлевское агентство ТАСС дополнило заявление якобы неофициального Telegram-канала украинской бригады, подтверждающее потери личного состава во время удара. Позже этот Telegram-канал опроверг свое первоначальное заявление. На официальной странице украинской бригады в Facebook на момент сообщения не было никакой информации о возможном ударе.

Аналитики обратили внимание, что в декабре 2023 года Украинский центр противодействия дезинформации предупредил, что россияне планировали продвигать информационные операции, направленные на снижение морального состояния украинцев. Эту операцию планировали делать через сеть фейковых Telegram-каналов, замаскированных под официальные аккаунты украинских региональных чиновников и воинских частей.

Напомним, 13 февраля командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский опроверг фейк российских Telegram-каналов и медиа об ударе по полигону под Селидово, в результате которого якобы погибли много мобилизованных.

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