Россияне нанесли 24 разрушительные атаки в Луганской области: есть погибшие

Российские захватчики не прекращают атаковать Луганскую область: враг нанес 24 атаки по мирным помещениям региона.

Только за прошедшие сутки, 24 разрушительные атаки нанес враг по мирным помещениям, россияне направили семь мощных артиллерийских обстрелов на Северодонецк, еще семь – на Попаснянскую и Горную общины, четыре на Лисичанск.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В результате атак армии государства-террориста России есть погибшие. В настоящее время найдены и идентифицированы тела пяти погибших.

"Двое из них – мужчины из Новоивановки, попавшие от российских обстрелов вечером 3 мая. Уже утром погибли мужчина из Тошковки и женщина из Воеводовки. Днем – мужчина из Попасной. Это не окончательные данные, потому что в Попасной и Горной общине дома пылают один за одним", — подчеркнул руководитель области.

К слову, только в Горном уничтожено или повреждено не менее восьми домов, три – в Камышевасе, четыре – в Северодонецке, четыре – в Лисичанске и по меньшей мере четыре в Новодружеске. Кроме того, в Северодонецке в черте города занялась хвойная подстилка.

Как сообщалось, на Донбассе отражены 11 атак россиян: они безуспешно пытаются наступать на Попасную и Северодонецк. Украинским военным удалось уничтожить пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники врага.

Читайте также: