Россияне нанесли авиаракетный удар по Авдеевке: фото последствий

В городе до сих пор живут люди.

Во вторник, 23 мая, армия Российской Федерации нанесла авиаракетный удар по Авдеевке Донецкой области. По меньшей мере, два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Российские оккупационно-террористические войска продолжают системно и методично разрушать город. Авдеевка с 2014 года достойно и стойко выдерживает рашистское нашествие. В своем стремлении его покорить решисты прибегают к тактике выжженной земли", — подчеркнул Кириленко.

По его словам, в настоящее время в городе остается 1,7 тыс. жителей. Глава области призывает людей ехать из Адиевки, которая находится на линии огня.

В городе, ежедневно атакующем армию РФ, остается 1,7 тыс. человек. / Фото: facebook/Павел Кириленко

Российские войска ежедневно уничтожают Авдеевку. / Фото: facebook/Павел Кириленко

Напомним, утром 23 мая российская армия нанесла удар по Торецку в Донецкой области. оккупанты сбросили авиабомбы. Прошло без пострадавших.

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