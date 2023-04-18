Россияне нанесли авиаудар по Луганщине: попали в дом, погибли трое мирных жителей

Российская армия нанесла авиаудара по селу Новоегоровка в Сватовском районе Луганской области. Оккупанты попали в жилой дом. В результате вражеской атаки есть погибшие.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Вражеский снаряд попал в частный дом, в котором находились люди, возник пожар. К сожалению, из-за плотного артобстрела, спасти людей из-под горящих завалов не было возможности", — говорится в сообщении руководителя области.

По информации Лысогора, в результате бомбардировки россиян трое мирных жители погибли. Женщину 1977 года рождения госпитализировали в Харьков. Она получила осколочные ранения шеи, рук и ног.

Глава ОВА отмечает, что в течение последних нескольких дней оккупанты почти непрерывно используют тактическую авиацию для бомбардировки деоккупированных населенных пунктов Сватовского района.

Напомним, на днях глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщал, что российские захватчики вплотную приблизились к Белогоровке. Наибольшая активность боевых действий наблюдается в Кременских лесах и в направлении Белогоровки.

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