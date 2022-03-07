Россияне нанесли авиаудар по Макарову: снаряд попал на территорию хлебзавода, много погибших

Россияне нанесли авиаудар по Макарову: снаряд попал на территорию хлебзавода, много погибших

Есть жертвы среди гражданских.

Российские войска 7 марта нанесли авиаудар по пгт Макаров Киевской области. Вражеский снаряд попал на территорию неработающего госпредприятия "Макаровский хлебозавод".

Об этом сообщили в Госслужбе чрезвычайных ситуаций Украины.

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Спасатели спасли из-под завалов 5 человек, еще 13 человек обнаружили погибшими.

По предварительным данным, всего на территории завода находились до 30 человек.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что авиаобстрел в дневное время гражданского объекта, на котором могут находиться только гражданские лица, является свидетельством выборочного направления военных действий именно против мирного населения.

"Массовое убийство работников предприятия является очередным свидетельством совершения армией РФ преступлений против человечности и нарушений Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Прошу, страны-члены НАТО, закройте небо над Украиной! Остановите ракетные обстрелы мирных украинцев!" – призвала Денисова.

Напомним, что касается ситуации в самом Киеве, то вокруг города собирается ударный кулак. Следующие дни будут решающими, говорят защитники столицы, также подтверждает это секретарь СНБО Алексей Данилов. Он считает, что Россия уже собрала силы для второй попытки захватить Киев.

Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua