Россияне нанесли авиаудар по Нью-Йорку в Донецкой области: трое погибших

Россияне нанесли авиаудар по Нью-Йорку в Донецкой области: трое погибших

Армия Российской Федерации утром 28 апреля нанесла авиаудар по Нью-Йорку в Донецкой области.

Российские неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы. Повреждены по меньшей мере девять частных домов. Впрочем, это количество разрушений не точно.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В результате атаки военных страны-агрессора России три человека погибли. Кроме того, ранения получили трое жителей Нью-Йорка. Кириленко подчеркнул, что и погибшие, и травмированные – это гражданские.

"Снова и снова россияне бьют по гражданским. Они ведут войну на истребление украинского мирного населения", — подчеркнул глава Донбасса.

Напомним, начались 64 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. На Донецком направлении группировка противника продолжает ведение активных действий на линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на оцеплении группировки войск Сил обороны.

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