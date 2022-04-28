Россияне нанесли авиаудар по Запорожью: пятеро гражданских получили травмы, среди них – 11-летний ребенок

Россияне нанесли авиаудар по Запорожью: пятеро гражданских получили травмы, среди них – 11-летний ребенок

В четверг, 28 апреля, оккупанты нанесли авиационный удар ракетой класса Х-55 по Запорожью.

В результате обстрела пятеро мирных жителей получили травмы, среди них – 11-летних мальчик. Кроме этого, оккупанты разрушили жилые дома в частном секторе города.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следственные Управления СБУ в Запорожской области.

Напомним, ранее во временно оккупированном селе Якимовка Мелитопольского района Запорожской области в четверг, 28 апреля, "самоликвидировался" мост. Именно с помощью него российские оккупанты поставляли топливо и оружие из оккупированного Крыма.

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