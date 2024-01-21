Россияне нанесли кровавый удар по рынку в Донецке: десятки погибших и раненых (жуткие фото и видео)

Российские оккупанты 21 января совершили террористический акт в Донецке.
Россияне нанесли удар по местному рынку в Кировском районе Донецка. Трагедию уже назвали самой масштабной с начала оккупации.
В настоящее время известно о около 25 погибших и 20 раненых.
Россияне открыли огонь среди бела дня со своих позиций на Красногвардейских шахтах. Об этом сообщил представитель Украинской Добровольческой Армии Сергей Братчук.
О том, что это был очередной кровавый самообстрел, признают и местные жители в чатах.
В то же время россияне в очередной раз устраивают шоу на смертях украинцев — снова врут об атаке "киевского режима", созывают Совбез ООН и требуют реакции международного сообщества.
Так, в постоянном представительстве РФ сообщили, что обстрел Донецка (российскими оккупантами – ред.) 22 января станет одной из тем заседания Совбеза ООН по Украине с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Напомним, ночью против 20 января российская оккупационная армия атаковала ряд населенных пунктов в Донецкой области. За сутки россияне 12 раз обстреляли регион.
Также в течение суток оккупанты выпустили рекордное количество снарядов по Херсонщине. Военные РФ били по жилым кварталам, попали в объект критической инфраструктуры и церковь. Погиб один человек.
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