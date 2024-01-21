Россияне нанесли кровавый удар по рынку в Донецке: десятки погибших и раненых (жуткие фото и видео)

Россияне нанесли удар по местному рынку в Кировском районе Донецка. Трагедию уже назвали самой масштабной с начала оккупации.

В настоящее время известно о около 25 погибших и 20 раненых.

Россияне открыли огонь среди бела дня со своих позиций на Красногвардейских шахтах. Об этом сообщил представитель Украинской Добровольческой Армии Сергей Братчук.

Обстрел Донецка 21 января

Обстрел Донецка 21 января

Обстрел Донецка 21 января

Обстрел Донецка 21 января

О том, что это был очередной кровавый самообстрел, признают и местные жители в чатах.

Обстрел Донецка 21 января

В то же время россияне в очередной раз устраивают шоу на смертях украинцев — снова врут об атаке "киевского режима", созывают Совбез ООН и требуют реакции международного сообщества.

Так, в постоянном представительстве РФ сообщили, что обстрел Донецка (российскими оккупантами – ред.) 22 января станет одной из тем заседания Совбеза ООН по Украине с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Ужасный удар россиян по рынку в Донецке

Напомним, ночью против 20 января российская оккупационная армия атаковала ряд населенных пунктов в Донецкой области. За сутки россияне 12 раз обстреляли регион.

Также в течение суток оккупанты выпустили рекордное количество снарядов по Херсонщине. Военные РФ били по жилым кварталам, попали в объект критической инфраструктуры и церковь. Погиб один человек.

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