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Россияне нанесли кровавый удар по рынку в Донецке: десятки погибших и раненых (жуткие фото и видео)

Россияне нанесли кровавый удар по рынку в Донецке: десятки погибших и раненых (жуткие фото и видео)

Россияне нанесли кровавый удар по рынку в Донецке: десятки погибших и раненых (жуткие фото и видео)

Обстрел Донецка 21 января

Российские оккупанты 21 января совершили террористический акт в Донецке.

Россияне нанесли удар по местному рынку в Кировском районе Донецка. Трагедию уже назвали самой масштабной с начала оккупации.

В настоящее время известно о около 25 погибших и 20 раненых.

Россияне открыли огонь среди бела дня со своих позиций на Красногвардейских шахтах. Об этом сообщил представитель Украинской Добровольческой Армии Сергей Братчук.

Обстрел Донецка 21 января / ©
Обстрел Донецка 21 января
Обстрел Донецка 21 января / ©
Обстрел Донецка 21 января
Обстрел Донецка 21 января / ©
Обстрел Донецка 21 января
Обстрел Донецка 21 января / ©
Обстрел Донецка 21 января

О том, что это был очередной кровавый самообстрел, признают и местные жители в чатах.

Обстрел Донецка 21 января / ©
Обстрел Донецка 21 января

В то же время россияне в очередной раз устраивают шоу на смертях украинцев — снова врут об атаке "киевского режима", созывают Совбез ООН и требуют реакции международного сообщества.

Так, в постоянном представительстве РФ сообщили, что обстрел Донецка (российскими оккупантами – ред.) 22 января станет одной из тем заседания Совбеза ООН по Украине с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Ужасный удар россиян по рынку в Донецке

Ужасный удар россиян по рынку в Донецке

Напомним, ночью против 20 января российская оккупационная армия атаковала ряд населенных пунктов в Донецкой области. За сутки россияне 12 раз обстреляли регион.

Также в течение суток оккупанты выпустили рекордное количество снарядов по Херсонщине. Военные РФ били по жилым кварталам, попали в объект критической инфраструктуры и церковь. Погиб один человек.

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