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Россияне нанесли массированный ракетный удар по Одесской области — что известно

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Россияне нанесли массированный ракетный удар по Одесской области — что известно

Российские террористы вечером 30 октября атаковали Одесщину

Враг выпустил около десятка ракет.

Российские террористы вечером 30 октября атаковали Одесскую область.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Около десяти ракет разных видов враг выпустил по Одесской области. Информация о последствиях будет предоставлена позже. Работают все соответствующие службы", — добавил он.

Известно, что около 19:20 30 октября в Одессе Белгород-Днестровский район прозвучала воздушная тревога.

"Группа ракет с юга вдоль побережья Черного моря в направлении Залива-Одессы", — сообщали Воздушные Силы ВС Украины.

Напомним, Россия нанесла ракетный удар по Одессе и 18 октября. Тогда в результате российской атаки в Одессе была повреждена жилая застройка.

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