Россияне нанесли массированный удар по жилым кварталам Херсона (видео)

Россияне 23 декабря нанесли массированный удар по Херсону.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Около 18.00 российские оккупанты нанесли по Херсону массированный удар. Мощные взрывы прогремели в нескольких районах города. После этого возникло несколько пожаров. Враг традиционно бил по жилым кварталам", — рассказал он.

Россияне нанесли массированный удар по жилым кварталам Херсона

Напомним, ранее глава МВА Роман Мрочко сообщал, что оккупанты обстреливали Херсон с самого утра. Удары наносили с временно оккупированного левого берега.

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