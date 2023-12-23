Россияне нанесли массированный удар по жилым кварталам Херсона (видео)

Оккупанты ударили по жилым кварталам Херсона.
Россияне 23 декабря нанесли массированный удар по Херсону.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
"Около 18.00 российские оккупанты нанесли по Херсону массированный удар. Мощные взрывы прогремели в нескольких районах города. После этого возникло несколько пожаров. Враг традиционно бил по жилым кварталам", — рассказал он.
Напомним, ранее глава МВА Роман Мрочко сообщал, что оккупанты обстреливали Херсон с самого утра. Удары наносили с временно оккупированного левого берега.
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