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Россияне нанесли мощный удар по Одесской области: фото и видео последствий

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Россияне нанесли мощный удар по Одесской области: фото и видео последствий

Ракетный удар по Одесской области 25 сентября

Под ударом оказалась припортовая инфраструктура.

В ночь на 25 сентября оккупационные войска атаковали Одесщину ударными дронами и двумя типами ракет.

В ГСЧС показали последствия вражеской атаки.

"Отель на Морском вокзале в Одессе — был знаковым и ярким памятником для каждого, кто хоть раз бывал в нашем городе. Сегодня же Россия его уничтожила", — говорится в сообщении.

Россияне использовали для атаки на Украину 19 ударных дронов. Все БПЛА типа "Shahed" были уничтожены подразделениями ПВО.

Ракетный удар по Одесской области 25 сентября / ©
Ракетный удар по Одесской области 25 сентября
Ракетный удар по Одесской области 25 сентября / ©
Ракетный удар по Одесской области 25 сентября
Ракетный удар по Одесской области 25 сентября / ©
Ракетный удар по Одесской области 25 сентября
Ракетный удар по Одесской области 25 сентября / ©
Ракетный удар по Одесской области 25 сентября

В ГСЧС ликвидируют последствия вражеской атаки по Одесскому порту

В ГСЧС ликвидируют последствия вражеской атаки по Одесскому порту

Напомним, в Одессе под удар оккупантов попала припортовая инфраструктура, также разрушения подверглись нежилой высотке и ряду других объектов.

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Дата публикации
Просмотры
1502
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