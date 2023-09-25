Россияне нанесли мощный удар по Одесской области: фото и видео последствий

В ночь на 25 сентября оккупационные войска атаковали Одесщину ударными дронами и двумя типами ракет.

В ГСЧС показали последствия вражеской атаки.

"Отель на Морском вокзале в Одессе — был знаковым и ярким памятником для каждого, кто хоть раз бывал в нашем городе. Сегодня же Россия его уничтожила", — говорится в сообщении.

Россияне использовали для атаки на Украину 19 ударных дронов. Все БПЛА типа "Shahed" были уничтожены подразделениями ПВО.

Ракетный удар по Одесской области 25 сентября

Ракетный удар по Одесской области 25 сентября

Ракетный удар по Одесской области 25 сентября

Ракетный удар по Одесской области 25 сентября

В ГСЧС ликвидируют последствия вражеской атаки по Одесскому порту

Напомним, в Одессе под удар оккупантов попала припортовая инфраструктура, также разрушения подверглись нежилой высотке и ряду других объектов.

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