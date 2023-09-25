Россияне нанесли мощный удар по Одесской области: фото и видео последствий

Под ударом оказалась припортовая инфраструктура.
В ночь на 25 сентября оккупационные войска атаковали Одесщину ударными дронами и двумя типами ракет.
В ГСЧС показали последствия вражеской атаки.
"Отель на Морском вокзале в Одессе — был знаковым и ярким памятником для каждого, кто хоть раз бывал в нашем городе. Сегодня же Россия его уничтожила", — говорится в сообщении.
Россияне использовали для атаки на Украину 19 ударных дронов. Все БПЛА типа "Shahed" были уничтожены подразделениями ПВО.
Напомним, в Одессе под удар оккупантов попала припортовая инфраструктура, также разрушения подверглись нежилой высотке и ряду других объектов.
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