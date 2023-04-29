Россияне нанесли ракетную атаку по Украине: какая ситуация в регионах за сутки

В результате попадания в многоэтажку в Умани известно о 23 погибших, среди них — 4 детей.

Армия РФ 28 апреля нанесла массированный ракетный удар по всей территории Украины.

Ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций.

В Черкасской области в Умани продолжается ликвидация последствий попадания российской ракеты в многоэтажку накануне. В настоящее время спасатели разбирают конструкции и продолжают поиски возможных погибших и пострадавших. В настоящее время — 23 погибших, из них 4 детей. Травмировано 18. Пострадавшие получают необходимую помощь. В области трехдневный траур.

На Черниговщине за сутки враг совершил 18 обстрелов: избивал из минометов, артиллерии, ракетами и РСЗО. Зафиксировано 2 случая сброса управляемой ФАБ-500 на город Семеновку (на территорию промышленного предприятия, а ночью – на частные дома). Днем — по агропредприятию (как следствие — 4 травмированных), ночью — по селу Красный Хутор, Леоновка. Ночью в Семеновской общине из-за обстрела погиб мирный житель, 4 раненых (3 взрослых и ребенок, травмы средней тяжести — ожоги и ранения). Все раненые доставлены в местную больницу, оказана необходимая помощь.

Всего за сутки 1 убит и 8 раненых.

На Сумщине ночью россияне совершили обстрелы Середино-Будской, Зноб-Новгородской и Белопольской общин. Зафиксировано 22 взрыва.

Предварительно – без последствий. Вчера в течение дня россияне совершили 7 обстрелов пограничных общин – Белопольской, Эсманской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской. Зафиксировано 58 взрывов. К счастью, во всех случаях без последствий.

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В Запорожской области враг нанес 56 ударов в сутки по 14 мирным городам и селам: 50 артобстрелов, 1 авиаудар, 3 из БПЛА, 2 из РСЗО.

Поступило 22 сообщения о разрушении или повреждении домов и имущества, но, к счастью, ни одного — о ранении людей. Данные уточняются.

В Харьковской области на Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Мороховец, Липцы, Гатище, Волоховка, Нестерно и Бударки. В Купянском направлении враг активно применял БпЛА. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Красное Первое, Новомлынск, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Лиман Первый, Синковка, Кисловка и Берестово. В течение дня оккупанты обстреливали г. Волчанск, в результате чего было повреждено здание детского сада, магазина. В результате минометного обстрела с. Нестерное Чугуевского района повреждены помещения и техника агрофирмы. Враг нанес ракетный удар по г. Купянск. Повреждено одно частное домовладение.

В Луганской области за сутки противник совершил 96 обстрелов (437 снарядов). Вчера россияне нанесли авиационных ударов по Новоегоровке, Невскому и Белогоровке. В результате вражеских обстрелов был поврежден дом в н.п. Новоукраинка. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка и Новоселовское. Объемы разрушений в настоящее время уточняются.

В Донецкой области российские войска совершили 32 обстрела в сутки. Обстояли 13 населенных пунктов: Авдеевка, Константиновка, Курахово, пгт Нью-Йорк, Железное, Торецк, пгт Острое, Херсонщина: за сутки по области противник совершил 33 обстрела, Из них — по г. Херсон. Российские военные попали в районы 17 населенных пунктов области.1 человек погиб, 6 получили ранения. В результате вражеского обстрела вчера утром произошло возгорание в одном из жилищ многоквартирного дома в г. Берислав. Пожар локализован работниками ГСЧС. Без пострадавших.

Еще одно возгорание зафиксировано в селе Кизомис, Белозерской горомады: в результате обстрела вспыхнула хозяйственная постройка, расположенная вблизи жилых домов. Россияне обстреляли Белозерку. Враг ударил по территории местной больницы. Также повреждены несколько частных домов. На местах попадания снарядов возникли пожары. Один человек погиб.

Еще трое получили ранения. Двум людям помощь оказали на месте медики, еще одногБахмут, с.Новокалиново, пгт Очеретино, Часов Яр, с.Хромово, пгт Малотарановка. Повреждены 56 жилых домов (из них 6 многоквартирных), водопровод, неработающий цех Кураховской ТЭС, аптека, ЧАО «АКХЗ ФНО», школа, кафе, рынок, 7 гражданских автомобилей, 2 гаража, теплосеть, 2 магазина. За сутки в Донецкой области: 1 погибший и 11 раненых.

Напомним, жительница Умани Юлия, которая утром 28 апреля поразила Украину и мир ужасными кадрами из своей квартиры в первые минуты после ракетного удара кафиров, рассказала о своем состоянии после трагедии.

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