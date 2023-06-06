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Россияне нанесли ракетные удары по Харькову: в мэрии рассказали о последствиях "прилетов"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Россияне нанесли ракетные удары по Харькову: в мэрии рассказали о последствиях "прилетов"

Ночью против 6 июня российская армия нанесла ракетные удары по Харькову. / Фото: Associated Press

Прошло без жертв.

Ночью против 6 июня русская армия нанесла ракетные удары по Харькову. Прошло без пострадавших. Впрочем, есть повреждение инфракрасной структуры. В частности, перебит вдогонку.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, один "прилет" пришелся на автомобильную парковку у аэропорта. Второй – на одну из центральных улиц города, Рымарскую.

"Там ни одного военного объекта нет, только школа, театр, офисные и жилые здания. Ракета попала в дорогу, перебит водопровод, в окрестных домах выбило стекла, повредило пять автомобилей", — сообщил городской голова.

Также Терехов рассказал о ситуации с перебитым аммиачным газопроводом. Да, ГСЧС проверили содержание этого газа в воздухе Купянска — все в пределах нормы.

"Поэтому ни Купянске, ни тем более Харькову нечего волноваться", — подчеркнул городской голова.

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, захватчики ракетами атаковали Украину. Силы ПВО уничтожили все 35 ракет, которые враг запустил из района Каспийского моря. Оккупанты совершили обстрел из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

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Дата публикации
Просмотры
6509
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