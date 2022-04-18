Россияне нанесли ракетные удары по Львову: есть погибшие и пострадавшие, в частности ребенок

Россияне нанесли ракетные удары по Львову: есть погибшие и пострадавшие, в частности ребенок

В результате попаданий российских ракет во Львове произошли пожары.

Во Львове в результате ракетных ударов России, по предварительным данным, погибли и пострадали. Среди пострадавших – один ребенок.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Козицкий со ссылкой на информацию Воздушного командования "Запад" сообщил, что утром 18 апреля произошли ракетные удары по Львову. Впрочем, по его словам, их было 4, а не 5, как сообщалось ранее.

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"Три – по объекту военной инфраструктуры. Один – по шиномонтажу. В результате попаданий произошли пожары. Тушение еще продолжается. Объекты получили существенные повреждения", — уточнил Козицкий.

По его данным, к сожалению, в результате обстрела россиян погибли и пострадали.

"По состоянию на это время известно о 6 погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших – один ребенок", — написал он.

В свою очередь, нардеп Николай Княжицкий добавил, что во Львове путинские войска попали в гражданскую инфраструктуру. Также он показал авто, которое получило повреждения в результате атаки России.

Напомним, во время воздушной тревоги утром 18 апреля оккупанты нанесли пять прицельных ракетных ударов по Львову. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

В "УЗ" уточнили, что несколько ракет России попали рядом с железнодорожными объектами.

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