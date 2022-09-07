Россияне нанесли ракетные удары по Славянску: под завалами — трое пожилых людей, тело одного уже достали

В результате обстрела города Славянск оккупантами повреждены школа, поликлиника и многоквартирный жилой дом, в котором обрушился подъезд.

Об этом сообщили в Нацполиции.

"Под завалами оказались три пожилых человека. Тело одного из них уже достали. Сейчас продолжаются поиски 84-летнего мужа и его жены", — доложили правоохранители.

Сейчас на месте работают полицейские и спасатели ГСЧС. Пострадавшие были сразу идентифицированы, поскольку накануне полицейские проводили учет оставшихся в городе жителей дома.

Полиция собрала доказательства очередного военного преступления РФ. Правовая квалификация – ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Собранные материалы будут направлены в СБУ.

Напомним, в Энергодаре днем 6 сентября раздался мощный взрыв. После этого полностью исчезло электроснабжение по городу и водоснабжение. Через несколько часов было частично восстановлено электроснабжение.

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