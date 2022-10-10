Россияне нанесли ракетные удары по Украине: в ГСЧС перечислили области, оставшиеся без света

Ракеты РФ во время массированной атаки 10 октября попали в инфраструктурные объекты 8 областей Украины.

В результате ракетной атаки россиян 10 октября обесточены четыре области Украины.

Об этом сообщил спикер ГСЧС Александр Хорунжий в эфире телемарафона на "1+1".

По его словам, попадание в гражданские и другие объекты произошло в 8 областях страны. Последствия атак сейчас ликвидируют более 1 тыс. спасателей и 120 единиц техники.

"В результате ракетной атаки россиян произошли попадания в объекты критической инфраструктуры в восьми областях Украины. Что касается данных о травмированных и погибших: сейчас у нас есть информация о 9 погибших и 36 человек травмированных. Цифры не окончательные. Отсутствует электроснабжение в 5 областях: Львовская , Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично", – рассказал он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате атак РФ 10 октября повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах Украины и городе Киеве.

Как сообщалось, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по состоянию на 11:35 10 октября известно, что оккупанты выпустили по Украине 83 ракеты, 43 из них сбиты.

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