Россияне нанесли ракетные удары по Волыни: возникли проблемы со светом и связью

Российская армия в субботу, 22 октября, во время масштабной воздушной тревоги атаковала ракетами Волынскую область.

Об этом сообщил глава ОВА Юрий Погуляйко.

"На Волыни есть прилеты. На месте работают все соответствующие службы", – говорится в сообщении руководителя области.

По словам главы региона, в отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь. Детали вражеской атаки пообещал оказать вдоль.

Погуляйко просит людей находиться в укрытиях. Кроме того, обращается с просьбой не распространять в соцсетях фото последствий.

На Волыни воздушная тревога была объявлена в 07:54. По состоянию на 10.40 она продолжается. В Сети появилась информация о взрывах в Луцке. Впоследствии "прилет" по объекту энергетики подтвердил мэр. В результате вражеской атаки в части города отсутствует электроэнергия.

Масштабная воздушная тревога 22 октября

Утром 22 октября воздушную тревогу объявили на территории всей страны. В Киевской ОВА сообщили, что в области работает ПВО. Также о ее работе сообщили во Львовской области.

В Хмельницком прогремел взрыв. Его официально подтвердили и в мэрии, и в ОВА. После вражеской атаки город оказался без электроэнергии. Впоследствии в ОВА сообщили еще и о "прилете" в области.

В Черновицкой области над Днестровским райономсбили российскую ракету. Она упала в озеро.

Российская армия также атаковала Ровенскую область. Глава ОВА Виталий Коваль сообщил о попадании. Впрочем, без деталей.

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