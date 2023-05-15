Россияне нанесли ракетный удар по больнице в Авдеевке: есть жертвы (фото)

Утром понедельника, 15 мая, армия Российской Федерации в очередной раз атаковала ракетами Авдеевку Донецкой области. Погибли четыре человека.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, оккупанты нанесли ракетный авиаудар по Авдеевке. Россияне попали ракетами в больницу.

"Каждый новый день, проведенный в Донецкой области, увеличивает риск стать жертвой российской агрессии! Эвакуируйтесь", — в очередной раз подчеркнул Кириленко.

Российская армия ударила ракетами из авиации по Авдеевке.

Армия Российской Федерации атаковала ракетами Авдеевку Донецкой области. / Фото: facebook/Павел Кириленко

Как сообщалось, в ночь на 15 мая армия Российской Федерации по авдала ракетного удара по частному жилому сектору Краматорска Донецкой области. обошлось без пострадавших.

Читайте также: