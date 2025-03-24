Россияне нанесли ракетный удар по центру Сум: какие последствия (видео)

В центре Сум раздались взрывы – россияне ударили ракетами. Власти сообщили о разрушениях.

Российская армия нанесла ракетный удар по центру города Сумы днем 24 марта.

Об этом в видео с места атаки сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Из-за удара по Сумам повреждены несколько многоэтажек, школа. Ученики находились в защитном сооружении. Сейчас там проводится эвакуация. Артюх акцентировал, что все живы-здоровы.

Спасатели сейчас ликвидируют последствия российской атаки, тушат пожары.

"И делаем обход многоэтажек по оказанию помощи пострадавшим людям", – сказал в видеообращении глава ОВА.

Россияне атаковали Сумы и нанесли разрушения

Напомним, в ночь на 24 марта россияне атаковали Украину почти сотней беспилотников. Взрывы гремели в пяти областях.