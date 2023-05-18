Россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкой области: есть попадания

Утром 18 мая во время воздушной тревоги российские оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области. Пострадавших в результате атаки нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной военной администрации.

Отмечается, что сработали силы противовоздушной обороны. Впрочем, также произошло попадание по объекту инфраструктуры Хмельницкого района.

"Сегодня утром, во время воздушной тревоги враг нанес удар по Хмельницкой области. Раздалась серия взрывов. Работали силы ПВО. Кроме того, к сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры Хмельницкого района", — говорится в сообщении.

В ОВА подчеркивают, что устанавливают информацию о разрушении.

Ракетный удар ночью 18 мая

После 03:00 в ночь на 18 мая по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Это уже было не первое объявление с начала суток – в ряде областей сирены начали раздаваться после полуночи.

Жители нескольких регионов начали сообщать о взрывах. В частности, их слышали в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Полтавской областях. В Киеве сработало ПВО.

По Киеву оккупационные войска избивали из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из района Каспия, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555. Также оккупанты задействовали разведывательные БПЛА.

Атаковал враг и Одесщину. Большинство ракет врага были сбиты над морем, но есть попадание в промышленный объект. Один человек погиб, еще двоих – ранены

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