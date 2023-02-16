Россияне нанесли ракетный удар по Кировоградщине: поражены емкости с нефтепродуктами (видео)

Сейчас обсчитывают нанесенный ущерб и анализируют последствия.

В Кропивницком районе Кировоградской области войска РФ 16 февраля попали в объект инфраструктуры — поражены емкости с нефтепродуктами.

Об этом сообщает Кировоградская областная военная администрация.

"Под утро – прилеты в объект инфраструктуры в Кропивницком районе. На месте работают оперативные службы", – информировал утром глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Днем он уточнил, что ракетным ударом емкость с нефтепродуктами была поражена сегодня в 3:40 утра. К счастью, никто из персонала и находившихся поблизости людей не пострадали.

В результате ракетных ударов возник пожар. Он локализован.

"Сегодня в 3:40 утра ракетным ударом поражена емкость с нефтепродуктами. Там работали бойцы ГСЧС, ликвидировали аварию. Сейчас обсчитывают ущерб, анализируют последствия", – сказал глава области.

Напомним, в ночь на 16 февраля войска РФ прибегли к новой массированной атаке Украины.

Так, несколько ракет попали в объекты критической инфраструктуры в районе Кременчуга.

Также россияне атаковали объект критической инфраструктуры Львовской области.

И обстреляли ночью 16 февраля Павлоград Днепропетровской области. В результате атаки там погибла 79-летняя женщина. Предварительно семь человек пострадали. Много разрушений.

А утром 16 февраля российские оккупанты ракетами обстреляли город Волчанск. В результате вражеской атаки многие пострадали.

В ОК "Юг" заявили, что днем 16 февраля российские оккупанты могут нанести повторные ракетные удары по Украине.

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