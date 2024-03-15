Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: что известно

В Сумской ОВ сообщили, что на месте удара работают спасательные службы.
Вечером, 15 марта, россияне нанесли ракетный удар по Сумщине.
Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
"Российские террористы продолжают совершать преступления против мирного населения Сумщины. Сегодня враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Конотоп", — говорится в сообщении ОВА.
Сообщается, что на месте действуют все необходимые службы. Последствия ракетного удара уточняются.
В местных пабликах пишут, что в 20:37 была огненная вспышка в небе, а затем раздался сильный взрыв.
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