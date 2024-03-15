Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: что известно

В Сумской ОВ сообщили, что на месте удара работают спасательные службы.

Вечером, 15 марта, россияне нанесли ракетный удар по Сумщине.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

"Российские террористы продолжают совершать преступления против мирного населения Сумщины. Сегодня враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Конотоп", — говорится в сообщении ОВА.

Сообщается, что на месте действуют все необходимые службы. Последствия ракетного удара уточняются.

В местных пабликах пишут, что в 20:37 была огненная вспышка в небе, а затем раздался сильный взрыв.

Читайте ведущие новости дня: