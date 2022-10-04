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Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску (фото)

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Фото: Краматорский городской совет. / ©
Фото: Краматорский городской совет. / ©
Фото: Краматорский городской совет. / ©
Фото: Краматорский городской совет. / ©

Армия Российской Федерации не перестает атаковать населенные пункты в Донецкой области.

В ночь на 4 октября оккупационные войска нанесли ракетный удар по Краматорску. В результате атаки два человека получили ранения.

Об этом сообщил Краматорский городской совет.

Отмечено, что российская ракета попала в частный сектор. В результате удара повреждены дома и школа.

Фото: Краматорский городской совет. / ©
Фото: Краматорский городской совет.

Напомним, начались 223 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Оккупанты из танков и минометов обстреляли более 20 населенных пунктов. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба ВСУ 4 октября.

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