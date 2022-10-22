Россияне нанесли ракетный удар по Луцку: объект энергетики "фактически уничтожен"

В объект инфраструктуры попало три ракеты.
В результате ракетного удара по Луцку в субботу, 22 октября, объект энергетики "фактически уничтожен".
Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук.
"Повреждение объекта энергетики, по которому было совершено попадание критические. Фактически он уничтожен. В настоящее время его восстановление невозможно", — сообщил городской голова.
По предварительной информации, в инфраструктурный объект попадания было совершено тремя ракетами Х-101.
Ракетная атака на Волынь 22 октября
Уведомления о воздушной тревоге в регионе 22 октября объявляли дважды. Попадание в Луцке произошло во время первого, которое длилось три часа — с 07:54 до 10:54. Тогда в Сети появилась информация о взрывах в городе. Впоследствии это подтвердили в мэрии. Кроме того, от ударной волны и обломков ракеты повреждено частное жилье. Один человек был травмирован.
Во время той же тревоги враг атаковал еще и область. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь.
Кроме того, во второй раз оккупанты нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре в Волынской области. Вторая атака произошла во время тревоги, которая продолжалась с 11:37 до 12:41.
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