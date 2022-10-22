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Россияне нанесли ракетный удар по Луцку: объект энергетики "фактически уничтожен"

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Россияне нанесли ракетный удар по Луцку: объект энергетики "фактически уничтожен"

Фото: Associated Press

В объект инфраструктуры попало три ракеты.

В результате ракетного удара по Луцку в субботу, 22 октября, объект энергетики "фактически уничтожен".

Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук.

"Повреждение объекта энергетики, по которому было совершено попадание критические. Фактически он уничтожен. В настоящее время его восстановление невозможно", — сообщил городской голова.

По предварительной информации, в инфраструктурный объект попадания было совершено тремя ракетами Х-101.

Ракетная атака на Волынь 22 октября

Уведомления о воздушной тревоге в регионе 22 октября объявляли дважды. Попадание в Луцке произошло во время первого, которое длилось три часа — с 07:54 до 10:54. Тогда в Сети появилась информация о взрывах в городе. Впоследствии это подтвердили в мэрии. Кроме того, от ударной волны и обломков ракеты повреждено частное жилье. Один человек был травмирован.

Во время той же тревоги враг атаковал еще и область. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь.

Кроме того, во второй раз оккупанты нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре в Волынской области. Вторая атака произошла во время тревоги, которая продолжалась с 11:37 до 12:41.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
8907
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