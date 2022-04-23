Россияне нанесли ракетный удар по Одессе: погибли 5 человек, среди которых 3-месячный ребенок

В результате вражеского ракетного обстрела российскими оккупантами Одессы погибли пять человек, еще 18 получили ранения.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"5 убитых и 18 раненых украинских граждан. Это только тех, кого нашли. И скорее всего, будет больше... Среди убитых — 3-месячный ребенок. Малыш, который должен был встречать с родителями свою первую Пасху. Ничего святого. Абсолютно. Зло будет наказано", – написал он.

Ранее в пресс-службе оперативного командования "Юг" сообщили, что по Одессе нанесен ракетный удар. Имеется попадание в объекты инфраструктуры. В то же время, по словам многочисленных очевидцев, в результате обстрела в Одессе поврежден многоэтажный жилой дом, начался пожар, выбиты стекла.

Позднее Воздушное командование "Юг" подтвердило, что крылатые ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря. Во время ведения боевых действий воинами зенитных ракетных подразделений уничтожены две вражеские крылатые ракеты (предварительно Х555 или Х101), которые производили удар по городу Одесса и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, которые предположительно осуществляли коррекцию полета крылатых ракет.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 59-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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