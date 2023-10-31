Россияне нанесли ракетный удар по Полтавщине: детали от ОВА

Вражеская атака пришлась на Миргородский район.
Российские войска нанесли ракетный удар по Миргородскому району Полтавской области в ночь на 31 октября.
Об этом глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил в Сети.
По данным Пронина, в результате ночной ракетной атаки по Миргородскому району никто не пострадал и обошлось без разрушений.
"Ночной вражеский ракетный удар по Миргородскому району. По предварительной информации, пострадавших, повреждений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 31 октября на Полтавщине, в частности в Миргороде, раздались взрывы во время воздушной тревоги. Сообщалось о работе ПВО.
Читайте также: