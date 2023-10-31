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Россияне нанесли ракетный удар по Полтавщине: детали от ОВА

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Россияне нанесли ракетный удар по Полтавщине: детали от ОВА

Запуск ракеты / Фото: Associated Press

Вражеская атака пришлась на Миргородский район.

Российские войска нанесли ракетный удар по Миргородскому району Полтавской области в ночь на 31 октября.

Об этом глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил в Сети.

По данным Пронина, в результате ночной ракетной атаки по Миргородскому району никто не пострадал и обошлось без разрушений.

"Ночной вражеский ракетный удар по Миргородскому району. По предварительной информации, пострадавших, повреждений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 31 октября на Полтавщине, в частности в Миргороде, раздались взрывы во время воздушной тревоги. Сообщалось о работе ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
2863
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