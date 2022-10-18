Россияне нанесли ракетный удар по Приднепровской ТЭС: есть серьезные повреждения и пострадавшие

Россияне атаковали Приднепровскую ТЭС в Днепре. В результате чего есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе компании "ДТЭК".

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Как стало известно, в результате российской атаки пострадали четыре энергетика. Они получили легкие осколочные ранения. Один раненый доставлен в больницу на обследование.

“Энергетическое оборудование станции получило серьезные повреждения, произошло возгорание, пока генерации на станции нет. После ликвидации возгорания работники предприятия приступили к работе по устранению последствий и возобновлению работы. Также обесточена насосно-фильтровальная станция. В этой связи, отсутствует водоснабжение потребителей 1-20 кварталов ж/м Приднепровск. В настоящее время для безопасности на станции находятся только критически необходимые сотрудники. Все остальные работают в отдаленном режиме”, — рассказали в пресс-службе Приднепровской ТЭС.

Напомним, что армия РФ утром 18 октября нанесла ракетный удар по Харькову, Днепру, Житомиру, Киеву. После полуночи россияне атаковали Николаев.

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