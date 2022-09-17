Россияне нанесли ракетный удар по селу недалеко от Запорожья

Армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Запорожской области.
Оккупанты нанесли удар утром 17 сентября по селу недалеко от Запорожья.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По словам руководителя области, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. "Сохраняем спокойствие. Соблюдаем правила воздушной тревоги и неразглашение информации", — подчеркнул Старух.
К слову, о воздушной тревоге в области известили в 08:44. Она продолжалась более получаса и закончилась в 09.18.
Как сообщалось, в ночь на 17 сентября российская армия нанесла удары по Запорожской области. В село Таврическое оккупанты выпустили четыре ракеты. В результате вражеской атаки разрушены гимназия "Перспектива", спортивный клуб и местное здание культуры.
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