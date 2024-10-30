Россияне нанесли ракетный удар по Сумщине: есть раненые и разрушения

В результате ночных и утренних обстрелов пограничных общин Сумщины зафиксирован 31 взрыв.

В результате обстрелов в Сумской области 30 октября повреждены дома и авто, есть пострадавшие.

Об этом идет речь в сообщении Сумской обладминистрации.

"Ночью и утром россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 31 взрыв. Обстрелы подверглись Хотинскому, Юнаковскому, Миропольскому, Андрияшевскому обществу", — говорят в ОВА.

Российские войска обстреляли Хотинскую общину из ствольной артиллерии, сбросили управляемые авиабомбы и нанесли ракетный удар, нанеся три взрыва. В результате ранены двое гражданских, повреждены два жилых дома и несколько автомобилей. Миропольское общество также пострадало от артиллерийских обстрелов и авиаударов.

Напомним, в Сумской области 28 октября враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района, применив БпЛА типа "Шахед".

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