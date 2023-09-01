Россияне нанесли ракетный удар по Винницкой области: что известно о последствиях попадания

Ночью против 1 сентября во время воздушной тревоги российская армия нанесла ракетный удар по Винницкой области. Произошло попадание.

Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Во время ночной атаки враг запустил две ракеты. Одну удалось уничтожить, другая — попала в одно из частных предприятий в Винницкой области", — говорится в сообщении.

По словам главы области, в результате удара повреждено имущество и частные авто. Кроме того, есть потерпевшие.

Напомним, этой ночью в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за пусков "Калибров". В ВСУ утром сообщили, что произошло попадание в Винницкой области.

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