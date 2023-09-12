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Россияне нанесли ракетный удар по Запорожской области

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Россияне нанесли ракетный удар по Запорожской области

Ракета. / Фото: Associated Press

Информации о потерпевших нет

Во вторник, 12 сентября, во время воздушной тревоги российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Запорожской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко.

"Сегодня, около 12:27, военными РФ нанесен один ракетный удар (тип ракеты устанавливается) по открытому участку местности в Запорожском районе", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Воздушная тревога в Запорожской области продолжается с 12:30. Жители Сети сообщали о взрывах, которые слышали в разных районах города.

Как сообщалось, воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в ряде областей.

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Дата публикации
Просмотры
1334
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