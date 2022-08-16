Россияне нанесли ракетный удар по Житомирской области

В результате вражеской атаки во вторник, 16 августа, в Житомирском районе произошло два взрыва.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"На территории Житомирского района подтверждены два взрыва в результате ракетного удара", — говорится в сообщении руководителя ОВА.

Бунечко отметил, что по предварительной информации, ракеты были выпущены с территории Беларуси.

К слову, в 12.58 была объявлена воздушная тревога в Житомирской области. После 13:00 жители региона поали сообщать в Сети о взрывах.

Напомним, начались 174 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Оккупанты активизировали наступление в Донецкой области, а ВСУ частично им уступили вблизи Новомихайловки. Детальнее о ситуации на фронте - в утренней сводке Генштаба на 16 августа.

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