Россияне нанесли самый масштабный удар по энергосистеме Украины за все время войны - министр энергетики

На энергосистему Украины 10 октября произошла самая масштабная атака за все время войны.

Российские оккупанты нанесли самый масштабный удар по энергосистеме Украины за все время войны.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Пострадали и системы распределения энергии, и системы генерации. Это самая масштабная атака на энергосистемы Украины за все время войны. Цинизм состоит в том, что нанесены удары по всей цепи поставки. Для того чтобы осуществить возможности переподключений”, — подчеркнул Герман Галущенко.

Напомним, что оккупанты во время ракетной атаки повредили здание Консультативной миссии Европейского Союза.

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