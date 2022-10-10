Россияне нанесли самый масштабный удар по энергосистеме Украины за все время войны - министр энергетики

На энергосистему Украины 10 октября произошла самая масштабная атака за все время войны.
Российские оккупанты нанесли самый масштабный удар по энергосистеме Украины за все время войны.
Об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
"Пострадали и системы распределения энергии, и системы генерации. Это самая масштабная атака на энергосистемы Украины за все время войны. Цинизм состоит в том, что нанесены удары по всей цепи поставки. Для того чтобы осуществить возможности переподключений”, — подчеркнул Герман Галущенко.
Напомним, что оккупанты во время ракетной атаки повредили здание Консультативной миссии Европейского Союза.
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